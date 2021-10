Quasi un anno di carcere da innocente: accusato di stupro e poi assolto. Ecco chi è

Nove mesi in carcere e poi ai domiciliari. Oltre un anno privato della libertà da innocente, con l’infamante accusa di aver cercato di stuprare una 22enne a Terracina, indossando un casco per nascondere il suo volto ed evitare così di essere identificato.

Angelo Gabriele Marchetti, 19 anni, di Sabaudia, condannato in primo grado a cinque anni di reclusione, è stato assolto dalla III sezione penale della Corte d’Appello di Roma per non aver commesso il fatto.

Il 3 giugno 2020 la giovane, mentre tornava a casa dopo aver trascorso una serata con un’amica, attorno alle 23 venne aggredita in pieno centro cittadino. Un uomo, col volto appunto coperto da un casco, la buttò a terra, provocandole anche delle lesioni, e iniziò ad abusarne sessualmente.

Le urla della 22enne richiamarono però l’attenzione di un passante, che chiamò il 113, e l’aggressore, vistosi scoperto, si diede alla fuga. Gli investigatori del commissariato di Terracina, raccolta la denuncia della vittima, iniziarono subito a indagare e analizzarono, tra l’altro, le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona e le dichiarazioni del testimone. Il 19enne venne così ritenuto responsabile di quella violenza sessuale e sottoposto a provvedimento di fermo, emesso dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza. Interrogato, Marchetti negò, ma anche il gip lo considerò responsabile di quegli abusi e lo mise in carcere.

Poi la condanna in primo grado, con tanto di risarcimento alla vittima, e il ricorso in appello anche del procuratore generale, che puntava a veder condannato l’imputato pure alle pene accessorie, dall’interdizione perpetua dai pubblici uffici al divieto di frequentare determinati luoghi. I difensori di Marchetti, gli avvocati Angelo Palmieri e Amleto Coronella, hanno però smontato le accuse, convincendo i giudici che non fosse il giovane l’autore della violenza. Per il 19enne è così arrivata l’assoluzione.