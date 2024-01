Quattordicenne ucciso a Roma, c’è un altro fermo: è il fratello di uno dei due indagati

(Adnkronos) – C’è un altro fermo per l’omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a Roma nel parcheggio della fermata della metro C di Pantano nella notte del 13 gennaio scorso. Si tratta di un 30enne, fratello di uno degli altri due indagati già fermati, gravemente indiziato dell’omicidio del ragazzo.

Dall’analisi dei tabulati e dalle celle del telefono in uso al giovane, risulterebbe infatti che l’uomo fosse in compagnia di uno degli indagati prima, durante e dopo l’omicidio, quando avrebbe trovato riparo ad Aprilia. Le indagini sono ancora in corso.