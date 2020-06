Quattordicesima 2020 ai pensionati: cos’è, a chi spetta, requisiti, quando arriva, importi, limiti reddito

Abbiamo visto come in questo periodo l’attenzione intorno alla cosiddetta quattordicesima sia particolarmente alto, con un folto numero di persone interessate.

Nel chiederci cos’è la quattordicesima mensilità, di conseguenza passiamo anche a domandarci come funzioni, a quanto ammonti a livello di importi e soprattutto a chi spetta. In modo particolare, ci domandiamo se possa spettare anche ai pensionati.

Leggi anche: Quattordicesima mensilità: cos’è, quando si prende, quanto, a chi spetta, requisiti e come funziona

Andiamo in tal senso a fare chiarezza da questo punto di vista parlando di vincoli, limiti, requisiti e importi.

Quattordicesima 2020 ai pensionati: a chi spetta, quando ti importo, limiti reddito

La Quattordicesima pensionati 2020 a chi spetta? Cos’è e come funziona la 14esima in base, soprattutto ai requisiti di reddito, e che genere di importi produce?

La quattordicesima 2020 pensionati è la misura indicata dalla scorsa legge di Bilancio, ex Legge di Stabilità, che ha portato all’estensione di questo interessante beneficio, ad un categoria più grande di pensionati.

Leggi anche: Quattordicesima mensilità 2020, pensioni, importo: quanti soldi spettano di 14esima e a chi, aumento e quando arrivano

La cosiddetta estensione della quattordicesima ai pensionati riguarda quelli con un reddito fino a 1000 euro e l’aumento dell’importo quattordicesima consiste nel passaggio dagli attuali 504 euro a 600 euro. Ma non è tutto qui, visto che ci sono altre novità.

Leggi anche: Pensioni luglio 2020 anticipate e con una sorpresa: quattordicesima. Ecco il calendario di Poste Italiane e quando arrivano i soldi e per chi

Il governo, ha aumentato la no tax area pensionati a 8.124 euro indipendentemente dall’età, sia dunque per gli under e over 75. In questo senso, la soglia no tax area è ora uguale sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti.

Aggiornamento ore 1.15

Quattordicesima 2020 pensionati: cos’è?

Cos’è la Quattordicesima 2020 pensionati?

La quattordicesima pensionati è una delle misure inserite nella scorsa Legge di Bilancio a favore dei pensionati con lo scopo di garantire loro un maggior potere d’acquisto.

Con la quattordicesima pensionati 2020 per circa 1 milione di pensionati è possibile ottenere anche nel 2020, il beneficio della quattordicesima dal momento che prima era un diritto solo a quelli che avevano superato i 64 anni di età e con redditi medio basso.

In base a questa novità, la quattodicesima mensilità 2020, vale a dire l’importo in più che spetta ai pensionati in possesso di determinati requisiti di età e reddito, andrebbe estesa ad un numero maggiore di beneficiari, con reddito pensione, fino a 1000 euro.

aggiornamento ore 6,13

Quattordicesima pensione 2020: requisiti e quando arriva

A quali pensioni spetta la quattordicesima mensilità 2020? Si tratta di:

Pensioni di anzianità; Pensioni di vecchiaia Pensioni anticipate Pensioni di invalidità e di inabilità; Pensioni ai superstiti.

Le pensioni, quindi, per beneficiare della 14esima, devono essere erogate dall’INPS, con l’Ago, Assicurazione generale obbligatoria o con forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa.

Le pensioni senza diritto alla quattordicesima sono invece:

pensioni di invalidità civile, pensione o assegno sociale, pensioni di guerra e rendite Inail.

aggiornamento ore 9,52