Quattordicesima: il 29% di chi ne usufruisce la spenderà per le ferie, il 21% per saldare i debiti fiscali

Rispetto agli italiani – pochi – che ‘realmente’ potranno disporre della quattordicesima, c’è grande attesa, sopratutto nell’ambito del settore turistico, nei confronti del quale andrebbe a convergere il 29% di questo ‘tesoretto’, pari a circa 2 miliardi di euro.

Quattordicesima: circa 6,8 miliardi di euro per 7,5 milioni di italiani

Prossima ad essere accreditata, roba di questi giorni, ‘sulla carta’ questa ‘mensilità in più’ interesserà 7,5 milioni di italiani, per un totale di 6,8 miliardi di euro.

Quattordicesima: soltanto un terzo di chi ne godrà, lo spenderà per le vacanze

Dunque, stando a quanto previsto da Confesercenti-Swg, che ha condotto una specifica ricerca sul come gli italiani impiegheranno questa opportunità economica, in cima alle intenzione degli italiani interessati dalla quattordicesima, come dicevamo poco meno di un terzo lo impiegherà per le vacanze.

Quattordicesima: il 21% dei beneficiari lo impiegherà per saldare i debiti fiscali

Del restante 70%, a frenare quanti interessati dalla quattordicesima rispetto allo ‘sperpero’, circa il 21% del totale, sul quale pesa il debito con l’Agenzia delle Entrate, fino ad oggi ‘congelato’, che rappresenta complessivamente oltre 1,4 miliardi di euro.

Max