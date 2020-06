Quattordicesima mensilità 2020, pensioni, importo: quanti soldi spettano di 14esima e a chi, aumento e quando arrivano

Come sappiamo in Italia per una particolare categoria di soggetti, sia lavoratori che pensionati, oltre alla famigerata tredicesima ha diritto ad una ulteriore mensilità, la quattordicesima, che funziona su una base di contrattazione diretta e che di recente ha visto la sua ‘platea’ allargarsi.

Vi è stato anche un aumento, nell’ultimo periodo, delle cifre da erogare: ma quindi, in sintesi, per il 2020, questa quattordicesima mensilità a quanto ammonta e qual è l’importo? A chi spetta, e quanti soldi sono in poche parole? E quando? Proviamo a rispondere a queste domande.

Quattordicesima mensilità 2020, importo: quanto, quando, a chi, e come

In precedenza all’aumento della 14esima, ai pensionati spettava una quattordicesima d’importo pari a:

336 euro , per chi ha versato almeno 15 anni di contributi,18 anni se lavoratore autonomo;

, per chi ha versato almeno 15 anni di contributi,18 anni se lavoratore autonomo; 420 euro , per chi ha versato da 16 a 25 anni di contributi, da 19 a 28 anni se lavoratore autonomo;

, per chi ha versato da 16 a 25 anni di contributi, da 19 a 28 anni se lavoratore autonomo; 504 euro, per i pensionati che hanno versato oltre 25 anni di contributi, 28 anni se autonomo.

A partire dal 2017, e dunque per tutti gli anni a venire e dunque pure nel 2020, ipensionati vantano un aumento dell’importo della quattordicesima da 584/600 euro anziché 504 euro.

L‘aumento della quattordicesima mensilità va ai pensionati i cui assegni pensione sono pagati dall’INPS con:

assicurazione generale obbligatoria fondi ad essa sostitutivi gestione separata; gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Tuttavia l’aumento quattordicesima non spetta alle pensioni erogate da enti di previdenza privati come Inpgi, Enasarco o le Casse di Previdenza dei Professionisti.

Quattordicesima pensionati 2020: a quanto ammonta l’aumento

L’aumento della quattordicesima, tramite la Legge di Bilancio dello scorso anno, per i trattamenti minimi è dunque pari al 30% e

Le novità sulla Quattordicesima hanno riguardato circa 3,3 milioni di pensionati: quattordicesima pensioni a chi ha redditi fino a 2 volte il minimo: prima spettavo solo per i redditi fino a 1,5 volte il minimo; conferma quattordicesima pensioni 2020 a chi già la percepiva. Pagamento: la 14esima viene pagata in base al calendario di pagamento pensioni INPS, per cui arriverà il 1° luglio insieme alla pensione del mese si luglio.

L’Inps ha dichiarato che a luglio verranno pagate 3.150.000 quattordicesime e dunque anche a chi raggiungerà i requisiti di età (o il pensionamento) nel secondo semestre del 2020 ma per loro la 14esima sarà pagata a dicembre del 2020.