Quattordicesima mensilità: cos’è, quando si prende, quanto, a chi spetta, requisiti e come funziona

In una fase nella quale l’esigenza di ‘respirare’ dal punto di vista economico è, di fatto, di vitale importanza per tanti soggetti del tessuto sociale italiano, interrogarsi intorno alla famigerata quattordicesima è uno degli ‘esercizi’ per così dire, più rilevanti. Ma nell’esattezza, di cosa stiamo parlando?

Che cos’è la quattordicesima? E quando arriva la quattordicesima 2020? Come funziona la 14esima, a chi spetta e ancora, quali sono i requisiti e quale è alla fin fine l’importo della quattordicesima?

Quattordicesima: cos’è e come funziona

Stiamo parlando di una mensilità di stipendio e/o di pensione che viene erogata ad una particolare tipologia di soggetti a seconda di alcuni particolari requisiti.

La Quattordicesima 2020, tramite le novità inserite nella Legge di Bilancio di due anni fa, ha aumentato la categoria di pensionati: a partire dallo scorso anno, anche i pensionati con più di 64 anni, nati dunque prima del 1° gennaio 1954 che hanno un reddito complessivo individuale annuo fino a 13.049,14 euro beneficiano della quattordicesima.

Nel dettaglio però andiamo a vedere, in linea generale, quando arriva la quattordicesima 2020, e dunque cos’è e come funziona la 14esima intesa come mensilità per pensionati e lavoratori, e dunque anche a chi spetta e come si calcola.

Leggi anche: Tredicesima mensilità 2019: cos’è, a quanto ammonta e come si calcola

aggiornamento ore 00.10

Cos’è la Quattodicesima mensilità

Che cos’è la quattordicesima mensilità? La quattordicesima mensilità è il diritto per un lavoratore o pensionato, di ottenere nell’arco dell’anno uno stipendio o un assegno pensione in più, oltre la tredicesima mensilità di dicembre, di modo da ottenere una maggiore disponibilità economica in un preciso periodo, il mese di luglio.

Tuttavia è bene dirlo subito: la quattordicesima non spetta a tutti i lavoratori. Il beneficio è a favore esclusivamente se è prevista dalla contrattazione tra le parti, e non ha natura legale. In genere le categorie di lavoratori a cui viene concessa sono i lavoratori del commercio e i dirigenti del commercio, mentre non spetta ai metalmeccanici o ai dirigenti nell’industria.

Leggi anche: Bonus premio di produzione 2020: cos’è, a chi spetta, come funziona, detassazione 10% premi produttività

La quattordicesima del resto non spetta a tutti i pensionati. Infatti le uniche pensioni che beneficiano della quattordicesima, e dunque l’assegno pensione aggiuntivo in base al D.L. 81/2007, sono:

Pensioni di anzianità Pensioni di vecchiaia; Pensioni anticipate; Pensioni di invalidità e di inabilità; Pensioni ai superstiti.

Le pensioni senza quattordicesima sono invece: pensioni di invalidità civile, pensione o assegno sociale, pensioni di guerra e rendite Inail.

Discorso a parte per la pensione di cittadinanza 2020, che è invece un’integrazione al reddito.

aggiornamento ore 5.43

Quattordicesima quando si prende nel 2020

Quando arriva la quattordicesima nel 2020? La quattordicesima mensilità nel 2020 giunge in mesi diversi a seconda che il beneficiario sia un pensionato o un lavoratore.

La 14esima pensione arriva insieme all’assegno della pensione relativo al mese di luglio.

L’accredito della 14esima arriva sulla base del calendario dei pagamenti dell’INPS, per cui verrà erogata il 1° luglio 2020 sia per chi riceve i soldi della pensione in banca che sul conto della Posta.

La 14esima per i lavoratori arriva entro il mese di luglio. Tuttavia il datore di lavoro può anticipare il pagamento con lo stipendio di giugno al fine di evitare di consegnare una busta paga solo contenente la 14esima.

Leggi anche: Calendario pagamenti giugno 2020: Reddito di cittadinanza, bonus bebè, bonus Renzi Naspi, ecco quando e come

Quattordicesima 2020 a chi spetta e chi sono i nuovi beneficiari

Dunque la Quattordicesima 2020 a chi spetta? In base a quanto indicato dall’articolo 26 della Legge di Bilancio la quattordicesima spetta ai pensionati con redditi fino a 2 volte il trattamento minimo, mentre ad oggi, invece, la soglia è 1,5 volte il minimo.

Chi sono i nuovi beneficiari della quattordicesima? Si tratta dei pensionati con redditi fino a 2 volte il mimino: la quattordicesima ora vale in misura piena ai pensionati con assegno mensile fino a 1000 euro al mese. Per cui si giunge da una soglia di reddito da 750 euro attuale a 1000 euro.

aggiornamento ore 10,47