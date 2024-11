“Quello che le piante non dicono”, il libro che fa “parlare le piante” in libreria

Si intitola “Quello che le piante non dicono… ma fanno alla grande” il primo libro di Riccardo Rizzetto, in arte From Roots to Leaves .

Il divulgatore scientifico, nonché dottore forestale, si è fatto notare sui social per lo stile dissacrante e divertente con cui racconta di botanica. Adesso, nel suo primo libro, edito da sonzognoeditori, presta la sua penna alle piante per spiegare le strategie utilizzate per comunicare, adattarsi e riprodursi.

