“Questa scuola uccide”, a Roma blitz del Blocco studentesco

(Adnkronos) – Blitz del Blocco Studentesco romano davanti a Palazzo Valentini. “Siamo stati davanti alla sede della città metropolitana di Roma per lanciare un primo ammonimento alle istituzioni. Non dobbiamo perdere più tempo perché più si va avanti, più la situazione delle scuole italiane peggiora – spiegano gli studenti del Blocco – Solo nel 2022 sono morti tre ragazzi e uno è rimasto gravemente ferito. Pochi giorni fa una sbarra di ferro caduta dal soffitto ha colpito uno studente al liceo Cavour di Roma. Ormai è un dato di fatto: questa scuola uccide!”.

“Questi sono i punti che devono essere portati avanti: – continua la nota – abolizione della legge 107 sulla ‘Buona scuola’ e, in particolare, rimozione dell’obbligatorietà dei Pcto per tutte le classi interessate; dichiarazione dello stato d’emergenza per la sicurezza delle strutture scolastiche e nomina di una commissione nazionale con potere di valutazione ed intervento a portafoglio illimitato”. “Con il blitz di oggi – conclude la nota – non si fermerà la nostra marcia e continueremo a scendere in piazza per una scuola più sicura”.