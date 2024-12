Nuova puntata di QUO VAdiS questa sera alle ore 20:00 per presentare la campagna basta amianto di VAS

Questa sera alle 20:00 va in onda la nuova puntata QUO VAdiS, il programma settimanale di VAS, realizzato in collaborazione con TeleAmbiente, dedicato all’attualità e alle tematiche ambientali. La nuova puntata è dedicata alla campagna basta amianto di Verdi Ambiente e Società.

Ospiti di QUO VAdiS

In studio con Enrico Chillè, conduttore della puntata, ci sarà Stefano Zuppello, Presidente di Verdi Ambiente e Società, mentre in collegamento ci saranno Giorgio Diaferia, medico e Presidente VAS di Torino e Paola Marini del Politecnico di Torino.

La campagna basta amianto

Nel corso della puntata si parlerà di come nasce la campagna basta amianto di VAS, nel lontano 1999, perché c’era scarsa informazione sulla tematica e non esisteva una mappatura di tutti i siti in cui ci sia la presenza di questo materiale e, infine, la necessità di tutelare il diritto alla salute.

Messa in onda e repliche

Appuntamento con QUO VAdiS giovedì 5 dicembre ore 20:00. Le repliche della puntata: venerdì alle ore 07:30, sabato alle ore 11:10, domenica alle ore 16.00, martedì alle ore 03:00. Il programma va in onda su TeleAmbiente, canale 221 del dtt in tutta Italia e canale 18 del dtt Lazio e Umbria e in streaming su www.teleambiente.it.

L’articolo Questa sera a QUO VAdiS si parla della campagna basta amianto proviene da Notizie da TeleAmbiente TV News.