Quibi, la nuova piattaforma di streaming per serie TV e reality in stile fast food. Cos’è, come funziona e quanto costa

In queste giornate di isolamento per il coronavirus sta spopolando la mania di Quibi, la nuova piattaforma di streaming ‘fast food’. Ma che cos’è e quanto costa? Come funziona?

Di che cosa stiamo esattamente parlando quando ci riferiamo a Quibi? E’ presto detto.

Quibi, la nuova piattaforma di streaming fast food

Si parla della bellezza di 1,7 milioni di download in sette giorni. Sono i numeri di Quibi, la nuova piattaforma di streaming pensata per gli smartphone, che è diventata un vero fenomeno generale. Ma cos’è?

Si tratta di una app made in USA – disponibile anche in Italia –che si distanzia da quelle dei colossi che già affollano il mercato (da Netflix a Disney +) a cui far riferimento. Un modus operandi nuovo, quello di Quibi, che attira la curiosità di molti.

Quibi, cos’è dunque?

Quibi, oltre al fatto di essere disponibile sugli smartphone, offre contenuti di breve durata, con puntate e serie che non vanno oltre i dieci minuti.

Un intrattenimento ‘fast food’ dedicato ad un pubblico ad alta mobilità e con una soglia dell’attenzione scostante, per molti dunque molto giovanile, vicina a quella fascia di pubblico che si riserva ai social network.

Quibi, quali sono i contenuti, cosa offre, cosa si vede

Quibi si è presentata agli utenti con una circa cinquanta contenuti, di cui 30 sono serie tv.

Nel bouquet dell’app ci sono documentari, docu–serie, game show, thriller, drama, programmi informativi, di makeover, wellness e lifestyle. Insomma un ricco menù.

Stando alle previsioni, nel suo primo anno di vita la piattaforma dovrebbe arrivare ad un totale di 175 produzioni originali, per un totale di 8500 micro puntate.

Tra i contenuti disponibili, la serie Survive, con protagonista Sophie Turner (già interprete in Game of Thrones) e Flipped, la storia di una coppia televisiva di rinnovatori di case alle prese con mafiosi messicani.

Nella sezione talent e reality c’è Thanks a Million, show nel quale alcune celebrità (tra cui Jennifer Lopez) regalano 100mila dollari ad un primo beneficiario, che a sua volta dovrà donare metà della somma ricevuta ad un’altra persona.

E poi Chrissy’s Court, un reality giudiziario con Chrissy Teigen nel ruolo di giudice, You Ain’t Got These, uno show condotto da Lena Waithe, il crime Run This City e NightGowns con la drag queen Sasha Velour.

Quibi, costi e abbonamenti

Ovviamente Quibi è a pagamento. Ad oggi è offerta la possibilità di sottoscrivere un periodo di prova di 90 giorni, dopo i quali si può sottoscrivere un abbonamento mensile da 8,99 euro. Negli USA e in Canada è anche disponibile una versione da 4,99$ al mese ma con annunci pubblicitari ogni 60 minuti.

I contenuti di Quibi, la cui qualità massima è di 1080p (ma può essere ridotta per risparmiare dati dalle impostazioni dell’app), sono in lingua inglese e non sono disponibili sottotitoli in italiano, ma in alcuni casi solo in spagnolo.

Dettaglio tecnico: la visione sullo smartphone è resa possibile tenendo il dispositivo sia in orizzontale sia in verticale al contrario di altri servizi di streaming, questa piattaforma non permette la condivisione del proprio account e la creazione di profili diversi.

