Quirinale, Giuseppe Cossiga: “Non mi occupo di elezioni, auguro ogni bene a tutti i candidati”

”Io sono stato al Quirinale solo due volte, di cui una per fare con urgenza delle fotocopie nella segreteria del presidente, mio padre…”. Con questa battuta Giuseppe Cossiga, figlio dell’ex presidente della Repubblica, Francesco, si tira fuori dal totonomi di questi giorni su chi sarà il successore dell’attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Non ho mai saputo nulla di elezioni al Colle – dice Cossiga jr al telefono con l’Adnkronos – e continuo a non saperne nulla… Auguro ogni bene a tutti i candidati e anche a quelli che non lo sono”.

Quale sarebbe la migliore soluzione per sciogliere il rebus quirinalizio, Mario Draghi o un Mattarella bis?, insistiamo. ”Quello che penso in proposito l’ho già detto prima”, taglia corto Giuseppe Cossiga che aggiunge sorridendo: ”Al momento non ho bisogno di fare fotocopie, quindi, non mi occupo del Colle…”.