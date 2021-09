Quota 100, Salvini: “Stop? Barricate fuori e dentro Parlamento”

A governare con Pd e M5S “ci facciamo il fegato un po’ grosso”, votare per la Lega alle amministrative si traduce in “due scelte di vita”, una locale ma anche “a livello nazionale: fosse per loro fermerebbero Quota 100 e confermerebbero il reddito di cittadinanza, noi il contrario. Noi vogliamo togliere il reddito di cittadinanza a chi non ha voglia di lavorare, e sono tanti, troppi. Se Pd e M5S vogliono tornare alla legge Fornero, la Lega farà le barricate dentro e fuori dal Parlamento, perché con il lavoro e con la vita non si scherza”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Pordenone per il candidato sindaco Alessandro Ciriani.

Sul fronte delle tasse, “noi chiediamo a Draghi, che ci ha dato la parola prima di andare al governo, di non aumentare nessuna tassa mai. Mai permetteremo di aumentare l’Imu”, e anche “sulle bollette di luce e gas il governo ha il dovere di tagliare l’Iva e le tasse sulle bollette, ha il potere di farlo e può farlo già domattina”.

“Pensate, M5S e Pd pensano a ius soli, ddl Zan e droga libera, ma finché c’è la Lega al governo vi garantisco che ius soli, ddl Zan e droga libera non saranno mai realtà nel nostro paese”, continua il leader del Carroccio.