Raccolta ingombranti a Roma, le novità del weekend

La raccolta dei rifiuti ingombranti avrà una cadenza e una dinamica ben definite, per sabato 7 e domenica 8 dicembre a Roma. In tanti municipi della Capitale sarà attivo nel corso del weekend il servizio di raccolta dei materiali speciali. Ecco le date e tutte le postazioni.

Rifiuti ingombranti, ecco le date e tutte le postazioni

Sabato 7 e domenica 8 dicembre torna a Roma l’appuntamento con “AMA il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” la raccolta straordinaria gratuita, dedicata alle utenze domestiche, di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Sono interessati all’iniziativa i municipi II, IV, V, VI, VIII, X, X, XII, XIII, XIV e XV. Qui i cittadini potranno disfarsi di tutti quei materiali che non possono andare nei cassonetti. Ecco i dettagli della raccolta:

Municipio II

Domenica 8 dicembre nella postazione di via Tiburtina si potranno consegnare oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico);

Municipio IV

Domenica 8 dicembre nelle postazioni di Via Cesare Spellanzon e via Siro Solazzi si potranno consegnare oggetti in legno, metallo, ingombranti e RAEE;

Municipio V

Sabato 7 dicembre nella postazione in via della Primavera 288/300 si potranno consegnare legno, metalli, ingombranti, raee, sfalci e potature;

Municipio VI

Sabato 7 dicembre nella postazione di via del Fuoco Sacro si potranno consegnare legno, metalli, ingombranti, raee, sfalci e potature, mentre domenica 8 dicembre nella postazione di Via Ambrogio Necchi (parcheggio Grotte Celoni) si potranno gettare oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner. Infine la postazione di via Francesco Caltagirone sarà adibita per la raccolta di oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico);

Municipio VIII

Domenica 8 dicembre nel centro di via Benedetto Croce saranno raccolti oggetti in legno, metallo, ingombranti, RAEE, lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner;

Municipio X

Domenica 8 dicembre nella postazione di via Erminio Macario saranno gettati legno, metallo, ingombranti, raee;

Municipio XII

Domenica 8 dicembre nei centri di piazza San Giovanni di Dio e via Ildebrando della Giovanna saranno raccolti oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE;

Municipio XIII

Sabato 7 dicembre nella postazione di via Ponzone si potranno consegnare legno, metallo, ingombranti, raee, sfalci e potature;

Municipio XIV

Domenica 8 dicembre nel centro di Via Luisa Spagnoli saranno raccolti oggetti in legno, metallo, ingombranti, RAEE, lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner. In quella di via Ruggero Orlando legno, metallo, ingombranti, Raee;

Municipio XV

Sabato 7 dicembre nelle postazioni di Via Pedrengo Valle Muricana, di Via Marino Dalmonte-Cesano e Via Guido Rattoppatore saranno raccolti oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), Sfalci e potature.