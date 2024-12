Raccolta olive, il ricavato all’Avis e alla chiesa

ARLENA DI CASTRO – «Il ricavato della raccolta delle olive nel giardino pubblico alla chiesa e all’Avis». Il sindaco di Arlena di Castro, Publio Cascianelli, ringrazia per il gesto di solidarietà con l’approssimarsi delle feste di Natale. «L’azienda agricola Antonio De Santis – racconta il primo cittadino – ha, gratuitamente, raccolto le olive dalle piante che si trovano nel giardino pubblico di proprietà del comune». Olive che poi sono state vendute. «Il ricavato verrà destinato in parte alla parrocchia e in parte all’Avis. Vorrei pertanto ringraziare – conclude il sindaco Cascianelli – l’azienda agricola che ci ha aiutato a mettere in campo questo importante gesto a sostegno della nostra comunità». ©RIPRODUZIONE RISERVATA