Radio Garden, cos’è e come funziona il servizio per ascoltare musica e notizie ai tempi del coronavirus

Radio Garden, cos’è e come funziona il servizio per ascoltare musica e...

Niente uscite né raduni: il coronavirus ci ha importo un nuovo stile di vita, da adottare all’interno della nostra casa. Superare paure e noia, sentirsi collegati con il mondo e con gli affetti, senza avere la percezione di essere isolati in una bolla di timore. Questa è la prova a cui ci sta sottoponendo la pandemia globale che ha colpito con forza l’Italia.

Per questo in molti stanno cercando metodi alternativi per passare il tempo, per svagarsi, per pensare meno. Dai libri ai film e alle serie TV, i modi sono tanti. Tra questi, ovviamente, anche la musica, che sta unendo il popolo italiano anche dalla finestra. Attraverso catene Whatsapp e passaparola c’è un servizio che sta riscuotendo un grandissimo successo: Radio Garden, copriamo cos’è.

Radio Garden, tutte le radio che vuoi

Radio Garden è un progetto del Netherlands Institute for Sound and Vision nato nel 2016. Attraverso il sito o l’app di Read Garden si possono ascoltare moltissime radio sparse per il mondo attraverso una ricerca rapida e intuitiva. Dagli Stati Uniti alla Spagna, passando per la Russia: Radio Garden arriva ovunque e dà la possibilità di scoprire anche nuove culture.

Il successo in Italia è arrivato in concomitanza con l’isolamento forzato che ha spinto gli italiani a cercare metodi alternativi di passare il tempo. Il rinnovato Radio Garden è corso quindi in aiuto per cercare svago e sentirsi un po’ meno solo. Per ascoltare radio da tutto il mondo basta una sola applicazione. Senza confini.