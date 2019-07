Radu, pace con la Lazio e visite mediche: il difensore parte per Auronzo

Radu, pace con la Lazio e visite mediche: il difensore parte per...

Il presente e il futuro di Radu sono cambiati da un giorno all’altro. Fino a poche ore fa il destino del difensore romeno sembrava lontano da Roma, la Lazio una (lunghissima) partentesi ormai chiusa. Ora è cambiato tutto e Stefan continuerà a far parte della rosa biancoceleste, di cui è uno dei leader da 11 anni, da quando nel gennaio del 2008 arrivò dalla Dinamo Bucarest.

Con l’aquila sul petto ha affrontato ogni cosa: vittorie, sconfitte, battaglie e momenti complicati. Le ultime frizioni con la società sembravano aver però sancito l’addio del difensore, che ha però lottato con tutte le sue forze per rimanere a Roma. Le offerte non mancavano, così come alcune proposte milionarie. Il desiderio di Radu è però sempre stato uno: rimanere alla Lazio.

Radu, visite mediche e partenza per Auronzo

Il disgelo tra Radu e la Lazio era stato anticipato dall’agente del difensore, Matteo Materazzi, che attraverso un messaggio sui propri canali social aveva annunciato la partenza del romeno per il ritiro di Auronzo di Cadore, dove la Lazio si allena già da venerdì. Alle 8 di questa mattina Radu è arrivato alla clinica Paideia per sostenere le visite mediche prima della partenza prevista nel primo pomeriggio.

Un’ora di test fisici per il difensore, apparso sereno e voglioso di riperdersi la Lazio. Selfie e sorrisi con i tifosi e un invito alla sua gente: “Ci vediamo su”, ha detto all’uscita della clinica. Dopo 11 anni di Lazio per Radu è come il primo giorno.