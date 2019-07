Raffaele Pisu: chi è il comico e attore morto oggi a 94 anni

Un altro addio illustre nel mondo dello spettacolo, dopo quello di Andrea Camilleri e di Luciano de Crescenzo. All’età di 94 anni ci lascia Raffaele Pisu: attore e comico bolognese, è morto presso l’hospice di Castel San Pietro.

Raffaele Pisu: età, moglie e figli. La carriera dal pupazzo Provolino a Striscia la Notizia

Nato Guerrino Pisu a Bologna il 24 maggio 1925, nella sua carriera Raffaele Pisu ha fatto l’attore, il comico e il conduttore televisivo e radiofonico. Molto noto in particolare in tandem con Ezio Greggio, a Striscia la Notizia, oltre ad essere il “papà” del pupazzo Provolino.

Nella sua vita, Pisu è anche un ex partigiano. Negli anni della guerra per lui 15 mesi di prigionia in un campo di concentramento tedesco. L’esordio lo fece a Radio Bologna e da lì, con il suo talento comico, la strada fu spianata.

In particolare Raffaele Pisu è ricordato per alcune interpretazioni, come quella in “Italiani brava gente”, film del 1965 di Giuseppe De Santis.