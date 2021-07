Raffaella Carrà: stasera l’omaggio di ‘Euro 2020’, domani il ‘corteo cittadino’ e venerdì le esequie

Chissà come avrebbe vissuto questa magica serata di calcio, che vede contrapposte l’Italia e la Spagna: la ‘sua’ casa, e la sua seconda ‘patria’. Perché nella penisola Iberica Raffaella Carrà era un’icona, una star amatissima, per altro pluripremiata con prestigiose onorificenze. Del resto, grazie al suo feeling con lo spagnolo, questa straordinaria artista deve all’America Latina gran parte dei circa 60 milioni di dischi venduti (22 dei quali fra oro e platino), senza contare poi le decine di programmi, pellicole e persino film prodotti soltanto per il mercato di madrelingua spagnolo.

Raffaella Carrà, Gravina (Figc): “Vogliamo ricordarla ascoltando la sua musica carica di energia”

Così, un palco importante come questo di ‘Euro 2020’, non poteva certo non tenerne conto. Come ha commentato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà, donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”.

Raffaella Carrà: l’omaggio di ‘Euro 2020’ con un suo successo nel riscaldamento delle squadre

Infatti la Figc ha chiesto, ed ottenuto, dall’Uefa, di inserire nella playlist che accompagnerà il riscaldamento delle squadre prima della semifinale, ‘A far l’amore comincia tu’, successo planetario poi rilanciato dal remix del Dj Bob Sinclar, e colonna sonora del film premio Oscar ‘La grande bellezza’, di Sorrentino.

Raffaella Carrà, le esequie avranno luogo venerdì. Domani il ‘corteo’ lungo i luoghi Rai

Intanto è stato reso pubblico il giorno dell’ultimo saluto a questa straordinaria artista, che avverrà venerdì prossimo alle 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio.

Raffaella Carrà, domani ‘l’ultimo viaggio’ dalla sua casa al Campidoglio

Tuttavia la salma arriverà domani alle 18 in Campidoglio dove, fino alla mezzanotte di giovedì, sarà allestita la camera ardente. Il feretro arriverà in Campidoglio dopo l’omaggio che domani la città gli tributerà attraversando la città, e ripercorrendo i luoghi professionali più cari a Raffaella. Il corteo partirà alle 16 sotto l’abitazione dell’artista – in via Nemea 21 – per toccare luoghi ‘storici’ come l’Auditorium Rai del Foro Italico, via Teulada, il Teatro delle Vittorie, e viale Mazzini,14. Quindi l’arrivo in Campidoglio.

Raffaella Carrà, il comunicato su camera ardente e funerale, reso noto dal suo staff

Come reso noto dallo staff dell’artista, “L’apertura della camera ardente sarà alle ore 18.00 e si protrarrà fino a mezzanotte. L’ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, accesso alla Sala Protomoteca. Giovedi 8 luglio la camera ardente sarà aperta dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte. Venerdì alle ore 12 si terrà la funzione funebre presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio. È consentito l’accesso a stampa e tv”.

Max