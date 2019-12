Raffaella Fico torna con Balotelli? La showgirl fa chiarezza anche sulla presunta relazione con Cristiano Ronaldo

È bastata una storia su Instagram per riaccendere il gossip. Raffaella Fico e Mario Balotelli ancora insieme? Le voci hanno iniziato a susseguirsi, così come le teorie di un ricongiungimento che al momento non trova conferme.

La stessa Raffaella Fico, infatti, ospite della trasmissione Vieni da Me condotta da Caterina Balivo, ha parlato del rapporto con Balotelli, attuale attaccante del Brescia. Tra i due la situazione è tornata serena dopo i primi turbolenti anni ed entrambi sono amorevoli genitori.

“Ronaldo? Nessun rapporto con lui”

A confermare il clima sereno tra la showgirl e Balotelli è stata la stessa Raffaella Fico: “In realtà noi lo volevamo il bambino, è stata una scelta condivisa… Poi le cose non andavano bene. A Mario ho detto di essere incinta prima della semifinale dell’Europeo del 2012? Non è vero, assolutamente no. Già lo sapeva – ha risposto la Fico – Gliel’ho detto prima, era già a conoscenza. Lo sappiamo come si fanno i bambini, o no?”.

Sulla nascita di Pia, la figlia della coppia, inizialmente non riconosciuta dal calciatore: “L’ho saputo dai giornali… Poi si matura, all’epoca anche lui era un ragazzino. Forse fu consigliato male, fu un po’ impaurito. Oggis iamo due genitori amorosi, ci rispettiamo in tutti i sensi per amore di nostra figlia che giovedì compie 7 anni.” Quindi?…”.

In chiusura Raffaella Fico ha parlato della presunta relazione con Cristiano Ronaldo: “Non ho rapporti con lui. Qui altrimenti esce un polverone. Non ho rapporti di nessuna natura”, ha concluso la showgirl che ha smentito anche un riavvicinamento amoroso tra lei e Balotelli.