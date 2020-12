Ragazzini senza mascherina, arrestato il padre

Due minori sono entrati in un negozio di Cisterna senza mascherina e non ne hanno voluto sapere di indossarla neanche dopo le ripetute richieste del titolare. È accaduto ieri in via Cairoli.

Ragazzini si rifiutano di indossare la mascherina: arrestato il padre

La vicenda è degenerata quando è intervenuto il padre di uno dei due ragazzi, un 38enne, che ha iniziato ad inveire contro il negoziante davanti agli agenti di Polizia che nel frattempo erano intervenuti. In seguito ad una colluttazione con il 113 l’uomo è stato arrestato.

seguono aggiornamenti