Raggi: Il Cinema Palazzo diventerà pubblico

Il Cinema Palazzo diventerà pubblico e tornerà vostro: a dirlo, rivolgendosi alla comunità di San Lorenzo, è la sindaca di Roma Virginia Raggi. Un messaggio diretto, in particolare, agli attivisti del Cinema Palazzo stesso: in visita ad una scuola del quartiere, la prima cittadina li ha incontrati informandoli che le procedure per la riconversione sono state attivate. Ancora incerti i tempi per la definizione della querelle dello spazio sociale sgomberato lo scorso novembre dalla Prefettura.

“Riconvertiamo il Cinema Palazzo da privato ad utilizzo pubblico, ci vorrà un po’ di tempo perché il prezzo dovrà essere stabilito dall’Agenzia del Demanio – spiega Raggi – Sono procedure che dobbiamo rispettare, si tratta di soldi pubblici. Una volta ottenuta la delibera di prezzo congruo, lo acquisiremo e potrà essere gestito nelle modalità che richiedete”.

“Accogliamo positivamente queste dichiarazioni – dicono gli attivisti – ma rimarremo vigili affinché alle parole seguano i fatti”.

Lo sgombero del Cinema Palazzo, la struttura strappata alla criminalità organizzata per mano di artisti, studenti, attivisti sociali incorporando diverse attività culturali e sociali del quartiere, risale a due mesi fa, quando all’alba i poliziotti in piazza dei Sanniti avviarono le operazioni per liberare l’edificio. Da lì, l’avvio della resistenza e del dissenso dei suoi ospiti, e l’auspicio che l’edificio diventi un bene comune da restituire in forma pubblica alla collettività.