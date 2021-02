La sindaca Virginia Raggi in visita all’Istituto comprensivo Karol Wojtyla, in zona Prima Porta, scuola interessata dal progetto palestre nuove, con oltre 130 strutture riqualificate a partire dal 2017. Rifatta nella palestra di questo istituto la pavimentazione in teli PVC, tracciati i campi da basket e pallavolo, tinteggiati soffitti e pareti e realizzazione di un impianto per la pallavolo a muro. “Un bel risultato che dà la possibilità a tanti studenti di poter fare finalmente, dopo tanti anni, attività motoria a scuola in luoghi belli, sicuri e adeguati.” ha commentato la sindaca di Roma.

