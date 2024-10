Ragusa, fermato con 30 grammi di stupefacenti dopo un inseguimento

I Carabinieri di Comiso, in provincia di Ragusa, hanno arrestato un giovane cittadino gambiano trovato in possesso di circa 30 grammi di sostanze stupefacenti, suddivisi in marijuana e hashish. L’operazione, volta a contrastare il traffico di droga, ha preso una piega movimentata quando il ventiduenne ha reagito con violenza durante il controllo dei militari, tentando la fuga e ingaggiando un inseguimento nelle strade del centro. Durante la corsa, il sospettato ha cercato di liberarsi della droga, ma le forze dell’ordine hanno prontamente recuperato la sostanza abbandonata. L’uomo, successivamente condotto in caserma, è stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria per detenzione di droga ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di un’operazione mirata alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Comiso hanno individuato il ventiduenne gambiano N.S. Il giovane, fermato per un controllo, ha immediatamente mostrato segni di agitazione, insospettendo i militari. Durante le prime fasi della verifica, N.S. ha cercato di sottrarsi al controllo, mettendo in atto comportamenti violenti nei confronti dei carabinieri nel tentativo di scappare. L’atteggiamento del giovane, così come la quantità di droga successivamente ritrovata, ha immediatamente suggerito che la sostanza fosse destinata alla vendita e non all’uso personale. I militari hanno quindi deciso di fermare e identificare il sospettato per accertamenti approfonditi, come previsto dal protocollo per il contrasto allo spaccio di stupefacenti.

L’operazione di controllo ha assunto contorni concitati quando il sospettato, dopo aver spintonato i carabinieri, si è lanciato in una fuga per le vie del centro di Comiso. Durante la corsa, i militari hanno notato che il giovane si liberava di un pacchetto di alluminio, lanciandolo lontano per nasconderlo. Nonostante la resistenza opposta, i carabinieri sono riusciti a bloccare il sospettato dopo un inseguimento a piedi e hanno recuperato l’involucro gettato, rivelatosi contenente hashish. In seguito a una perquisizione, i militari hanno inoltre rinvenuto marijuana nascosta addosso al giovane e circa 100 euro in contanti, somma che si ritiene provenga dall’attività di spaccio.

Una volta portato in caserma, i carabinieri hanno proceduto alla catalogazione e al sequestro delle sostanze e del denaro rinvenuto. Gli agenti hanno inoltre confermato che, sulla base del confezionamento e della quantità di stupefacenti, non si poteva trattare di possesso per uso personale. Il giovane gambiano è stato quindi arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo il completamento delle formalità, il sospettato è stato posto in custodia presso il proprio domicilio in attesa di giudizio direttissimo.

Successivamente, l’autorità giudiziaria ha proceduto alla convalida dell’arresto eseguito dai carabinieri, confermando la misura restrittiva applicata in attesa del processo. Il ventiduenne risulta ora a disposizione della giustizia, e le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altre reti di spaccio.

