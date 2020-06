Rai 1, palinsesti 2020/2021: ecco i programmi, novità, conferme, Affari Tuoi, Beppe Fiorello, Cuccarini, Antonella Clerici, Caterina Balivo e Amadeus

Cosa bolle in pentola in casa Rai 1, per quanto riguarda i palinsesti2020/2021? A quanto pare i piani sono pressappoco fatti, e Coletta e la sua squadra sembrano avere le idee chiare. Dal One man show di Beppe Fiorello, al ritorno di Affari Tuoi, alla fuoriuscita della Cuccarini da la Vita in Diretta, fino a Nunzia De Girolamo conduttrice.

Ecco le novità, le conferme e le variazioni dell’ultim’ora dei palinsesti tv della RAI1 per il nuovo anno.

Palinsesti rai1 2020/2021: cosa cambia, conferme, esclusioni e new entry

Circa venti giorni e la Rai dovrebbe presentare i palinsesti autunnali della stagione TV 2020/2021. Molte le attenzioni si Rai1 ovviamente, passata daTeresa De Santis a Stefano Coletta.

Le decisioni dell’ex direttore di Rai 3 sembrano già essere molte, e molto rilevanti tra tanti volti ‘nuovi’ e una programmazione ricca di importanti cambiamenti.

Si parte da Unomattina che non sarà più con Roberto Poletti e Valentina Bisti (ritorno al Tg1), ma dal Tg3 e da Agorà Estate con Monica Giandotti.

Poi, ecco Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane e Antonella Clerici con il nuovo format del mezzogiorno al posto de La Prova del Cuoco.

Il pomeriggio di Rai 1 sarà di informazione, tranne Il Paradiso delle Signore, confermato. Prima della soap, al posto di Vieni da Me di Caterina Balivo, pare esserci spazio per il nuovo programma di Serena Bortone,

Che dovrebbe proseguire anche dopo la soap, terminando alle 17.10 per far spazio a La Vita in Diretta, che rumors danno verso un ritorno alla conduzione singola e al maschile con Alberto Matano, senza Lorella Cuccarini.

Poi L’Eredità, il tg, I Soliti Ignoti e via verso il prime time, dove le fiction saranno un cuore pulsante del canale. Non mancheranno Tale e Quale Show il venerdì e Ballando con le Stelle il sabato.

In più, serate speciali: i Music Awards di settembre e Una, Nessuna e Centomila contro la violenza sulle donne, e ci sono voci forti su un one man show con Beppe Fiorello e tre speciali di Natale con il gioco dei pacchi Affari Tuoi.

Potrebbe slittare di qualche settimana (fine febbraio, inizio marzo) il Festival di Sanremo dell’Amadeus bis.

In seconda serata, si parla di Monica Maggioni con Sette Storie. Per l’ex deputata e ministro Nunzia De Girolamo si pensa alla terza serata con un programma di interviste unicamente al maschile.