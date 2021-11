Rai – Al via ‘il valzer delle poltrone’: ecco i più gettonati per le nuove nomine fra conferme e novità’ (per modo di dire)

Puntuale come la morte, eccoci al nuovo giro di boa che a Viale Mazzini determina ruoli e nomi. Parliamo dell’atteso ‘valzer delle poltrone’ che semina potere, soldi e prestigio a vantaggio di pochi fortunati. Infatti, la di la delle aspettative, non è che poi Carlo Fuertes, neo amministratore delegato Rai, debba fare chissà quali ‘dubbiose’ scelte, vista ‘l’esiguità’ di curricula ammucchiate sul suo tavolo.

Dunque, in base alle ‘nomination’ sulle quali sono chiamati a decidere i consiglieri, premessa l’eventuale conferma di Gennaro Sangiuliano (Tg2), ecco Monica Maggioni (Tg1) e, ‘testa a testa’ fra Simona Sala (già attuale direttrice di Radio 1 e Gr Radio Rai), e lo stesso direttore (Mario Orfeo), entrambi per la poltrona del Tg3. Nel caso, ad Orfeo andrebbe la nomina di Direttore della Direzione Approfondimento. Se la Sala dovesse ‘salire’, in ‘pole’ per la direzione del Giornale Radio Rai e di Radio1, vi sarebbe pronto Andrea Vianello.

Quindi, a seguire, anche qui premesse le conferme di Alessandro Casarin alla Tgr, e di Antonio Preziosi a Rai Parlamento, tra i più gettonati anche Paolo Petrecca per Rainews24 (del quale è attualmente il vicedirettore); ed Alessandra De Stefano per Rai Sport (già ex vicedirettrice).

Max