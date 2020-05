Rai, coronavirus, scuola a casa, orario lezioni per primarie e secondarie di primo grado: lezioni, materie e canali

Si prosegue in casa Rai con la didattica a distanza per i moltissimi italiani ed italiane che in questa fase 2 da pandemia da coronavirus non possono tornare a scuola.

Come sappiamo la scuola resta chiusa fino a settembre e tra le varie proposte per poter continuare a studiare a distanza, vi sono anche i sostegni della Rai che da tempo ha lanciato diversi percorsi culturali, formativi e di didattica pura.

Dunque anche oggi la Rai propone lezioni e analisi didattiche a distanza. Cosa è previsto, per esempio, oggi 13 Maggio per gli allievi delle primarie e secondarie di primo grado?

Scuola a casa, orario lezioni per primarie e secondarie di primo grado

Diciassettesimo giorno di lezioni su RaiGulp (canale 42) e RaiPlay con La Banda dei Fuoriclasse. Oggi, Mercoledì 13 maggio, alle ore 9.15, a “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay, proseguono le lezioni per la scuola primaria, con la maestra Oriana Darù.

Ecco nello specifico le varie lezioni materia dopo materia:

9.15 Storia: gli Assiri;

9.30 Italiano: il racconto di avventura;

9.40 Attività motoria: il riscaldamento con Ilaria Valli;

9.50 Arte: Paolo Uccello;

10.05 Inglese con Fumbleland.

Dalle 10.15 la seconda parte dedicata alle scuole secondarie di primo grado e che avrà come tema gli “animali”.

10.15 Storia: Napoleone (con la prof.ssa Paola Regiani);

10.30 Geografia: la Spagna, terra di corride;

10.35 Arte: Antonio Ligabue;

10.40 Disegnare gli animali (con Gabriele Pino);

10.50 I dinosauri;

10.55 Sport Stories: Barefoot con Andrea Emma;

11.00 Scienza: cos’è un animale (con Francesca Buoninconti, naturalista e giornalista scientifica);

11.10 Letteratura: Giovanni Pascoli (con il prof. Enrico Galiano);

11.25 Break: Of Monsters And Men “Little Talks”;

11.30 English: il suono [s];

11.40 Educazione motoria: i 7 benefici dell’attività fisica;

11.50 San Francesco;

11.55 La società degli animali;

12.05 Esperimento in cucina (col divulgatore scientifico Giuseppe Paschetto).