Arrivano importanti novità in relazione alle fiction della RAI previste per l’autunno 2020: sequel, serie rinviate per coronavirus, novità dell’ultim’ora e anche il TV movie su Rita Levi Montalcini. Ecco cosa ci aspetta sulla Rai dopo l’estate.

Rai, Fiction: i titoli in onda nell’autunno 2020: novità, fiction sospese, Montalcini e non solo

Quali saranno le fiction Rai in onda nell’autunno 2020? Nel prossimo autunno partiranno le nuove stagioni di fiction già popolari al pubblico di Rai 1. Per esempio L’Allieva 3 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi e Nero a Metà 2 con Claudio Amendola che tornerà a rappresentare l’ispettore Guerrieri.

Dopo il boom delle prime puntate, torna anche Doc – Nelle tue Mani, di cui saranno trasmessi i restanti quattro episodi, e esordisce Io ti Cercherò, fiction prevista in questa stagione, con Alessandro Gassman nel ruolo di un ex poliziotto alle prese con il misterioso suicidio del figlio.

E poi, sempre per l’autunno 2020 di Rai 1, ecco Il Commissario Ricciardi, tratto dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni e con protagonista Lino Guanciale, e Vite in Fuga, un family-thriller ricco di suspense.

Altra novità: il tv movie su Rita Levi Montalcini con Elena Sofia Ricci. Inoltre, ecco anche a Mare Fuori, serie in sei puntate con Carolina Crescentini, che doveva andare in onda in primavera su Rai 2, ma è slittata in autunno.