Rai, #lascuolanonsiferma, oggi 29 Aprile 2020 Pirandello e Mozart su Rai Cultura: canali, orari, temi

Il progetto #lascuolanonsiferma prosegue sulla scia della necessità di portare nelle case dei giovani italiani la cultura e lo studio. Nei giorni della quarantena e della necessità di stare a casa, poiché la scuola non riprende la Rai rinforza il proprio impegno culturale e formativo, appunto, con l’idea de #lascuolanonsiferma.

Arrvano Pirandello, Mozart e pagine di storia: l’offerta di Rai Cultura su Rai5 (canale 23) e Rai Storia (canale 54) va proprio in favore degli italiani. Ecco come.

Rai, #lascuolanonsiferma, ecco Pirandello e Mozart su Rai Cultura

Una commedia sulla verità e sull’identità dell’individuo, due capolavori di Mozart e un viaggio tra buoni e cattivi della storia: prosegue anche nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile su Rai5 (canale 23) e Rai Storia (canale 54) l’offerta straordinaria di Rai Cultura per #lascuolanonsiferma.

Su Rai5 si parte alle 15.45 con “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello, nella versione scenica del 1974 interpretata da Romolo Valli, Rina Morelli, Paolo Stoppa e Rossella Falk, con la regia di Giorgio De Lullo.

Come noto ai più, nella commedia pirandelliana si parla della famiglia Ponza–Frola al centro di sospetti, dicerie, pettegolezzi che trasformano la realtà e la vita di chi li subisce.

Alle 18.15 la grande musica dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta dall’olandese Ton Koopman che propone due capolavori di Mozart come la Messa in do minore per soli, coro e orchestra K 427 e la Sinfonia n. 41 in do maggiore K 551 detta “Jupiter”.

Nella Messa in do minore, con il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un quartetto di voci quali i soprani Maria Grazia Schiavo e Roberta Mameli, il tenore Tilman Lichdi e il basso Luca Tittoto.

Alle 20.00, poi, spazio a “l’altro ‘900” su Tommaso Landolfi di cui parlano lo scrittore Michele Mari, lo studioso Giovanni Maccari e il linguista Paolo Zublena.

Rai Storia, alle 15.00 Cronache della Rivoluzione: Rasputin, il diavolo santo

Su Rai Storia, invece, alle 15.00 va in onda la prima delle otto puntate di “Cronache della Rivoluzione” di Ezio Mauro che racconta la figura di Rasputin, il “diavolo santo”.

Dalla Russia all’Italia: alle 15.30 “Potere e bellezza” per parlare della storia di Venezia, una Repubblica presieduta dal doge, suprema magistratura con un potere tanto grande da ricordare un vero sovrano.

Rai Storia: squadrismo fascista alle 16,30, Savonarola a Firenze alle 18,30

Alle 16.30, protagonista il Novecento con “Nascita di una dittatura” di Sergio Zavoli dedicata alla sconfitta dei movimenti popolari e all’azione dello squadrismo fascista, mentre alle 17.30 “Italiani” propone un ritratto di Francesco Saverio Nitti, uno dei massimi meridionalisti italiani.

Sempre su Rai Storia si termina alle 18.30 con Paolo Mieli e il professor Alessandro Barbero che in “Passato e Presente” tornano alla Firenze di fine ‘400. In uno dei periodi di splendore della capitale del Rinascimento, arriva la figura di Girolamo Savonarola, un frate domenicano che nelle sue prediche lancia accuse contro la ricchezza e contro lo sfruttamento del popolo da parte dei governanti.

