Rai, Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado: canali e materie oggi 19 Maggio 2020

Nell’ambito della continua offerta di didattica a distanza che anche per questa giornata, 19 maggio 2020 prevede giocoforza per tutti gli studenti italiani la necessità di continuare a studiare da remoto visto che le scuole sono e resteranno chiuse, prosegue l’impegno di docenti, istituzioni e personale didattico nel continuare a sostenere la cultura e la formazione dei giovani.

Da tempo, facendo fede al suo impegno come tv nazionale, anche la Rai collabora in modo corretto e continuativo in questo percorso. E anche oggi 19 Maggio prosegue la offerta di materie e lezioni in casa Rai.

Cosa prevede in particolare oggi la ‘scuola’ Rai per le secondaria di secondo grado?

Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay

Oggi Martedì 19 maggio, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, lancia ancora una volta diverse lezioni importanti.

Eccole in elenco:

08.30 – Francese: “La bouffe … dans tous ses états! Parliamo di cibo”, tenuta dalla professoressa Susanna Ragno dell’Istituto “De Nicola” di Sesto San Giovanni (MI) (replica alle 18.00)

9.30 – Fisica: La misura di pi-greco, con la professoressa Paola De Paolis dell’IIS “Guglielmo Marconi” di Civitavecchia (RM) (replica alle 14.30)

10.30 – Filosofia: La responsabilità verso gli altri e il pianeta nella civiltà tecnologica, con il professor Massimiliano Biscuso del Liceo Classico “Giulio Cesare di Roma (replica alle 15.30)

13.00 – Storia dell’arte: Giotto. Il pittore dell’umanità moderna, con la professoressa Maria Stella Bottai dell’Istituto “Angelo Frammartino” – Monterotondo (RM)

Gli orari delle lezioni sono consultabili al link Rai Scuola, mentre le lezioni divise per unità didattica sono sul sito di Rai Cultura.