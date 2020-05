Rai, Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado oggi 20 Maggio 2020

Ancora una nuova giornata, oggi 20 Maggio 2020 di scuola a distanza, senza andare in classe, per via della ormai nota chiusura delle scuole a causa del coronavirus.

In attesa di capire come sarà davvero l’esame di maturità, sono tantissimi gli allievi delle scuole italiane che naturalmente non possono entrare in classe e devono studiare da remoto. E come ormai noto da tempo, anche la Rai sta dando il suo fattivo contributo, dal momento che presenta lezioni e didattiche attraverso i suoi canali.

In particolare cosa si prevede oggi 20 Maggio 2020 per le secondarie di secondo grado?

Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay

Oggi Mercoledì 20 maggio, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, lancia dunque queste seguenti lezioni:

08.30 – Spagnolo: Tolleranza e intolleranza, tenuta dalla professoressa Cristina Pla del Liceo “Maffeo Vegio” di Lodi (replica alle 18.00)

9.30 – Matematica: Matematica e incertezza, con il professor Claudio Pardini dell’Istituto “Carlo Anti” di Villafranca (VR) (replica alle 14.30)

10.30 – Storia: I moti di Milano e l’assassinio di Umberto I, con il professor mauro Ricci del Liceo Ginnasio Statale “Orazio” di Roma (replica alle 15.30)

13.00 – Tecnica della danza: Riflessioni sulla restituzione di elementi della Tecnica della Danza Classica, con i professori Francesca Malacarne e Fabrizio Vulpiani Podaliri del Liceo Coreutico del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma

Per Scuol@ Maturità:

19.30 – Italiano: La rappresentazione della realtà nella lirica novecentesca tra simbolo e allegoria. Psicanalisi e letteratura. L’evoluzione delle forme del romanzo tra Ottocento e Novecento. Lezioni tenute da Giulio Ferroni, storico e critico della letteratura, e da Gabriele Pedullà, narratore, storico e critico della letteratura.