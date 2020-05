Rai, Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado oggi 26 Maggio 2020

Anche nella giornata di oggi 26 maggio 2020 la nota lieta nel vasto universo della scuola italiana che come risaputo è chiusa e non riaprirà, sempre che le condizioni migliorino davvero, prima di Settembre, è nei vari virtuosi percorsi didattici a distanza nella modalità smart, da remoto che si stanno portando avanti.

Come sempre la Rai fornisce il suo fattivo contributo e anche oggi la proposta delle lezioni, dei canali, delle materie che i docenti a tutti i livelli offriranno sarà parecchio variegata.

Cosa prevede oggi 26 maggio 2020 la scuola a distanza in casa Rai in particolar modo per le secondarie di secondo grado? Ecco tutte le informazioni in base a quanto indicato dalla stessa Rai.

Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado su RaiScuola (canale 146)

Oggi Martedì 26 maggio , “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146) e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, propone delle importanti e interessanti lezioni.

Come risulta dai comunicati Rai, ecco gli orari e le materie specifiche, con le indicazioni anche degli insegnanti e degli istituti:

08.30 – Francese: L’Europe des Lumières à l’Union en EMILE – l’Europa dall’Illuminismo all’UE, tenuta dalla professoressa Susanna Ragno dell’Istituto “De Nicola” di Sesto San Giovanni (MI) (replica alle 18.00)

09.30 – Fisica: Relatività del tempo e dello spazio, con il professor Ilarione Cormio del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate “Rita Levi Montalcini” di Molfetta (BA) (replica alle 14.30).

10.30 – Filosofia: Governo di tutti o governo dei competenti? Protagora, Socrate, Platone, con il professor Massimiliano Biscuso del Liceo Classico “Giulio Cesare” di Roma (replica alle 15.30).

13.00 – Economia aziendale: La contabilità analitico – gestionale, con la professoressa Daniela Lucarelli dell’Istituto “Leon Battista Alberti” di Roma (replica alle 18.30).

Per “La scuola in Tivù” degli adulti:

11.00 – Matematica: Le frazioni, con la professoressa Mara Zamparini, CPIA di Pordenone (replica alle 16.00 e alle 21.00)