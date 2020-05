Rai, Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado oggi 7 Maggio 2020

Anche oggi siamo pronti ad andare, almeno idealmente, sui banchi. Come sappiamo, a causa della pandemia da coronavirus, siamo stati obbligati a tutta una lunga serie, quasi infinita, di chiusure e di limitazioni e restrizioni.

Il noto lockdown generalizzato non ha praticamente risparmiato nessuno nella speranza di frenare l’avanzata del covid-19 e tra i vari settori più ‘colpiti’ vi è la scuola.

Sappiamo anzi, come è ormai noto, che nella Fase 2 ormai iniziata il 4 Maggio la scuola è uno di quei settori che non sono stati aperti e nemmeno saranno aperti. Le attività scolastiche sono sospese fino a settembre ed è per questo che ci si attrezza in forma digitale.

Si studia da remoto e la didattica a distanza permette di poter ‘studiare’ nuovi sistemi di apprendimento. A collaborare vi è anche la Rai che da tempo ha lanciato un progetto di didattica a distanza per varie categorie di studenti.

In questo caso, anche oggi, ci concentriamo nella mattinata del 7 Maggio in particolare alle lezioni per le secondarie di secondo grado.

Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie di secondo grado

Le lezioni su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay

Giovedì 7 maggio, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, lanciano queste lezioni seguenti:

08.30 – Tedesco: Freizeit und Hobbys – Tempo libero e hobby, tenuta dalla professoressa Susanne Maria Roth dell’IIS “Lucio Anneo Seneca” di Roma (replica alle 18.00).

09.30 – Matematica / Fisica: L’organizzazione dei sistemi. Studio dei processi interni attraverso la loro modellizzazione, con la professoressa Anna Brancaccio dell’Istituto “Pacinotti Archimede” di Roma (replica alle 14.30).

10.30 – Storia: Napoleone, con la professoressa Lucia Cotugno dell’Istituto “Ettore Majorana” di Brindisi (replica alle 15.30).