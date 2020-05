Rai, Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie oggi 27 maggio 2020

Pur nel controverso e complicato percorso della didattica a distanza la scuola italia continua il suo percorso a ostacoli nella formazione dei giovani italiani e delle giovani italiane in un periodo nel quale, a causa del coronavirus gli istituti scolastici sono chiusi.

Ma come ha insegnato la Rai la scuola non si ferma. E proprio la Rai prosegue, giorno dopo giorno, il suo programma formativo con le lezioni via tv. E che cosa per esempio oggi 27 maggio è precisto per le lezioni delle secondarie?

Diamo una occhiata.

Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay

Anche oggi la Rai fa sentire il suo contributo: nella giornata di Mercoledì 27 maggio, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, propone secondo quanto emerge dalle note diffuse dall’azienda le seguenti materie e orari:

08.30 – Spagnolo: Comunicazione Umana (CLIL spagnolo) argomento Psicologia, tenuta dalla professoressa Cristina Pla del Liceo “Maffeo Vegio” di Lodi (replica alle 18.00)

09.30 – Scienza: Il PH e il suo effetto sugli alimenti, con il professor Giuseppe Paschetto dell’istituto “Garbaccio” di Valdilana (BI) (replica alle 14.30)

10.30 – Cittadinanza e Costituzione: Le epidemie in epoca contemporanea, con il professor Agostino Bistarelli del Liceo Statale “Maria Montessori” di Roma (replica alle 15.30)

13.00 – Elettronica: L’amplificatore non invertente, l’accensione del televisore e del motore a induzione, con i professori Giuseppe Castagnaro, Paolo Raviola, Vincenzo Piperissa e Santo Ingui dell’Istituto “ARTOM” di Asti (replica alle 18.30)

Per “Scuol@ maturità”:

19.30 – Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie: Le avanguardie nella letteratura del Novecento – La rappresentazione della realtà nel romanzo novecentesco. La lezione è tenuta da Gabriele Pedullà, narratore, critico e storico della letteratura.

Per la “Scuola in Tivù” degli adulti:

11.00 – Storico-sociale: Culture e storie, con il professor Renato De Santis del CPIA1 di Novara (replica alle 16.00 e alle 21.00)