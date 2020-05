Rai, Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie oggi 29 Maggio 2020

Ancora un altro giorno, l’ultimo della settimana ‘ordinaria’, per così dire, prima dell’ultimo weekend di Maggio, per le lezioni a distanza targate Rai.

Come noto, da quanto è stata ufficializzata la chiusura delle scuole i nostri allievi non possono frequentare i banchi ma, ovvio, continuano in modalità nuove a seguire le lezioni tramite applicazioni da bremoto.

La didattica da lontano viene anche da tempo fortificata dalla Rai con le sue programmazioni di lezioni scolastiche. Per esempio oggi 29 Maggio 2020 cosa prevedono le lezioni per le secondarie?

Scuola a casa, orario lezioni per le secondarie su Rai Scuola (canale 146) e RaiPlay

Oggi Venerdì 29 maggio, “La scuola in Tivù” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, propone una lunga serie di materie e lezioni.

Come di consueto, le andiamo a elencare facendo riferimento a quanto comunicato dalla stessa Rai:

08.30 – Cinese: Facciamo lezione di cultura!, con la professoressa Frine Beba Favaloro del Liceo Classico Linguistico “Giacomo Leopardi” di Macerata (replica alle 18.00)

09.30 – Geografia: La geografia e i suoi strumenti, con la professoressa Sandra Leonardi dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (replica alle 14.30)

10.30 – Scienze umane: Storia e antropologia. Raccontare l’Altro, con il professor Luigi Mantuano dell’Istituto “Pacifici e De Magistris” di Sezze (LT) (replica alle 15.30)

13.00 – Educazione musicale: Prendinota. Musica per appunti digitali, con il professor Antonio Buldini del Liceo Artistico “G. C. Argan” di Roma (replica alle 18.30)

Per la “Scuola in Tivù” degli adulti invece:

11.00 – Dei linguaggi: Testi intorno a noi, con la professoressa Demetra Barone del CPIA 3 di Torino (replica alle 16.00 e alle 21.00).