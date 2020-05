Rai, Scuola a casa, orario lezioni per primarie e secondarie di primo grado: canali e orari

Siamo in fase di restrizioni per la scuola e per andare sui banchi possiamo solo farlo virtualmente. Come noto, a fronte della pandemia da coronavirus, siamo stati costretti a chiusure e restrizioni.

Il lockdown per il covid-19 ha praticamente prodotto effetti in tutti gli ambiti ma tra i vari settori più ‘danneggiati’ vi è la scuola.

Infatti nella Fase 2 iniziata il 4 Maggio la scuola non è aperta e le attività scolastiche sono sospese fino a settembre e si studia solo in forma digitale.

Si fa lezione da remoto e la didattica a distanza consente di confrontarci con i sistemi di apprendimento. A fare una mano vi è anche la Rai che ha lanciato un progetto di didattica a distanza . Oggi,7 Maggio in dettaglio ci occupiamo delle lezioni per le primarie e secondarie di primo grado.

Scuola a casa, orario lezioni per primarie e secondarie di primo grado

E’ il tredicesimo giorno di lezioni su RaiGulp (canale 42) e RaiPlay. Oggi Giovedì 7 maggio, alle ore 9.15, a “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay, proseguono le lezioni per la scuola primaria, con la maestra Alessandra Pederzoli.

Ecco orari e materie, ma anche l’argomento della lezione:

9.15 Geometria: i poligoni

9.25 Scienze: la forma delle foglie

9.30 Attività motoria: percorso di resistenza con Maria e Matilde Prato

9.40 Tecnologia dei materiali e laboratorio sui giochi

9.50 Arte: Antoni Gaudì

10.05 Inglese con Fumbleland

10.15 la seconda parte dedicata alle scuole secondarie di primo grado e che avrà come tema il “Corpo”

10.15 L’uomo vitruviano (con il prof. Massimo Polidoro)

10.30 La danza e le ballerine di Edgar Degas

10.40 Storia: Prima Guerra Mondiale (con il prof. Enrico Galiano)

10.50 Sport Stories: Arrampicata con Davide Carena

10.55 Scienze: la circolazione sanguigna

11.00 Geografia: la circolazione dell’acqua

11.10 Il movimento e i muscoli

11.20 Break: Lorenzo Baglioni “Il corazon”

11.25 Parole desuete: “frale – cesarie – labbia – tergo – zanche – paruta” (con Mariangela De Luca)

11.40 Come disegnare un corpo umano (con Gabriele Pino)

12.00 Scienze: tricicli alternativi