Rai, Scuola a casa, orario lezioni per Primarie e Secondarie di primo grado oggi 20 Maggio 2020

Ancora un giorno di scuola a distanza per gli studenti italiani che devono continuare a fare i conti con il coronavirus e con la scelta del ministero di continuare a tener chiusi gli istituti.

Mentre le principali attività riaprono, oggi 20 Maggio 2020 la scuola continua a essere chiusa e in questo senso per aiutare i giovani all’apprendimento ogni aiuto a distanza e da remoto è utile. Compreso quello molto fattivo della tv ed in particolare della Rai.

Ogni giorno la Rai lancia delle lezioni per gradi scolastici. Per esempio oggi 20 maggio 2020 che cosa si prevede in ‘aula’ per le primarie e secondarie di primo grado?

Scuola a casa, orario lezioni per Primarie e Secondarie di primo grado su RaiGulp (canale 42) e RaiPlay

Siamo al ventiduesimo giorno di lezioni su RaiGulp (canale 42) e RaiPlay con La Banda dei Fuoriclasse. Oggi Mercoledì 20 maggio, alle ore 9.15, a “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay, proseguono le lezioni per la scuola primaria, con la maestra Oriana Darù.

Cosa bolle ‘in pentola’? E’ presto detto. Ecco l’elenco delle materie e delle lezioni specifiche.

9.15 Storia: gli Egizi e la vita dopo la morte;

9.40 Geografia: i fiumi;

9.50 Attività motoria: andature con Maria e Matilde Prato;

9.55 Arte: Hokusai – dipingere l’acqua.

Dalle 10.15 la seconda parte dedicata alle scuole secondarie di primo grado e che avrà come tema la “Moda”.

10.15 Storia della moda (con la prof.ssa Paola Regiani);

10.30 La Belle Epoque (con il prof. Enrico Galiano);

10.40 Geografia: la Francia;

10.45 Sport Stories: canoa slalom con Marta Bertoncelli;

10.50 Esperimento di scienze (con il prof. Giuseppe Paschetto);

11.00 Lezione di scrittura rap con Kento;

11.10 Break: Ariana Grande e Mika “Popular song”;

11.15 Matematica: operazioni con monomi (con la prof.ssa Sandra Bacci);

11.25 Letteratura: la Scapigliatura;

11.30 Grandi donne della moda (con la scrittrice Chiara Tagliaferri);

11.40 Scienze: l’equilibrio;

12.00 English: il suono.