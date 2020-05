Rai Storia, scuola: prova di maturità oggi 13 Maggio alle 21.20. Ecco come si fa, chi, materie per #lascuolanonsiferma

Su Rai Storia (canale 54) è arrivato il tempo di “Prova di maturità”: un percorso virtuoso che accompagna i maturandi in un viaggio verso l’esame con Edoardo Camurri.

Su che cosa verte esattamente il progetto della Rai e in particolare di Rai storia? Nei tempi dei coronavirus con le scuole chiuse e l’impossibilità di procedere se non lentamente con la ripresa, la scuola resta un problema da risolvere.

Ecco infatti che, alla luce di questo, la Rai ha pensato bene di sostenere gli studenti specialmente al riguardo dell’esame di maturità. Ed ecco come questo accadrà.

Prova di maturità su Rai Storia ci si prepara all’esame da oggi 13 Maggio 2020: ecco come

Dalle parole simbolo del Novecento alla simulazione di un percorso interdisciplinare fra alcune delle materie oggetto dell’esame di maturità.

Ecco su cosa verte il nuovo programma di Rai Cultura “Prova di maturità”, condotto da Edoardo Camurri e in onda da mercoledì 13 maggio alle 21.10 su Rai Storia (canale 54). In ogni puntata due importanti intellettuali italiani metteranno in piedi un percorso sulle parole e mostreranno allo studente presente in trasmissione, e a quelli a casa gli intrecci e i collegamenti tra materie diverse.

Alcune delle parole saranno: Famiglia, Totalitarismo, Inconscio, Globalizzazione, Maschera, Intelligenza artificiale, Cibo.

Prova di maturità: i temi e argomenti della prima puntata oggi 13 Maggio

Nella prima puntata, la parola scelta è “Famiglia”. A simulare l’esame di maturità saranno la scrittrice Melania Mazzucco (Premio Strega 2003) e l’antropologo Marino Niola. Il primo degli studenti sarà Raffaele Cagnazzo del Liceo Classico Tito Livio di Martina Franca.

Le materie oggetto dell’esame sono state Storia, Letteratura italiana e Scienze, e le due lezioni si sono svolte sull’analisi della famiglia italiana nel Novecento e sui romanzi a tema famigliare della nostra letteratura.

“Prova di Maturità” è un programma realizzato nell’ambito dell’accordo Rai – Ministero del’Istruzione per #lascuolanonsiferma.