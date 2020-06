Rai: tutte le fiction pronte a ricominciare: aperture set di Doc, Un Posto al Sole, Rocco Shiavone, L’Allieva 3, Che Dio ci Aiuti 6 e Il Paradiso delle Signore

Dopo i rallentamenti e gli stop dovuti alla emergenza coronavirus di questi mesi, l’industria cinematografica, anche legata alle fiction, sta ripartendo con nuova linfa. Anche la Rai lo sta facendo, e i tanti prodotti rimasti in stand-by, di conseguenza, riprenderanno ad essere girati.

Ecco un elenco di tutte le fiction che riaprono i set. E come si prepara la lavorazione caso per caso.

Dopo mesi di stop, la Fiction Rai torna sul set. Oltre ad Un Posto al Sole, L’Allieva 3, Che Dio ci Aiuti 6 e anche Il Paradiso delle Signore, sono anche molti altri i prodotti pronti a tornare, e anche alcune gustose novità che stanno per partire in queso periodo. Ecco quali.

Rai: il ritorno delle fiction famose: Doc, La compagnia del Cigno, Rocco Schiavone e Un Passo dal Cielo

Una delle fiction più attese dal pubblico è Doc – Nelle tue Mani, di cui Rai 1 ha trasmesso, per via del Coronavirus, solo le prime quattro puntate: per completare le restanti quattro mancavano poche scene, che saranno girate a Roma per poi andare in post produzione. Entro l’estate tornerà sul set anche il cast de La Compagnia del Cigno, guidato da Alessio Boni e Anna Valle, per realizzare la seconda stagione.

E in più, anche altri titoli di richiamo: a breve ad Aosta inizieranno le riprese della quarta stagione di Rocco Schiavone, mentre, sempre in montagna ma a San Candido, Daniele Liotti tornerà ad impersonare Francesco Neri per la sesta stagione di Un Passo dal Cielo.

Rai Fiction: I Bastardi di Pizzofalcone, il Commissario Ricciardi, La Fuggitiva

Al via i lavori anche per la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone e per Il Commissario Ricciardi, giallo storico con protagonista Lino Guanciale.

E poi ancora si chiama Mina Settembre – sei puntate tratte da Dodici rose a Settembre – e avrà per protagonista Serena Rossi con Giuseppe Zeno e Nando Paone.

Infine, Vittoria Puccini sarà sul set della nuova serie La Fuggitiva, nella quale interpreterà per quattro puntate una donna accusata dell’omicidio del marito.