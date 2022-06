Rai YoYo, autunno 2022, ecco il palinsesto

Svelati nelle scorse ore tutti i principali palinsesti televisivi dei canali Rai per quanto riguarda il prossimo autunno: che cosa ci aspetta nel finire del 2022 in tv, e in modo particolare, quali saranno le novità, le conferme e tutti i principali programmi, format e personaggi da poter vedere nel piccolo schermo dei canali della tv di stato?

Andiamo a vedere, nel dettaglio, in questo contesto, le principali novità del palinsesto di uno dei canali più specifici di ‘mamma Rai’, vale a dire Rai YoYo. Come noto, Rai Yoyo è un canale dedicato in maniera preponderante ai bambini, con un vasto palinsesto contraddistinto da cartoni animati, intrattenimento e informazione e formazione ludico-didattica riservato ai più piccoli.

Cosa bolle in pentola per i palinsesti dell’autunno 2022 di Rai YoYo? Ecco tutto quel che c’è da sapere.

Rai YoYo, le novità del palinsesto autunno 2022

Tra le novità di Rai YoYo c’è l’arrivo di Food Wizards, serie prodotta da Rai Kids, Zocotoco di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri e Mad Entertainment: un’avventurosa scoperta del mangiar sano. Accanto a Il Mondo Di Leo, la serie d’animazione italiana inclusiva che tocca il tema dell’autismo infantile, i bambini potranno gustarsi la terza stagione di Lampadino & Caramella, oltre alla novità Mini Cuccioli a Scuola (spin off di Mini Cuccioli).

Nel corso dell’anno ecco poi le seconde stagioni di Topo Gigio, Trulli Tales. Le Avventure dei Trullalleri , per la terza di Moominvalley e per la serie, di divulgazione scientifica, Incredibile!.

Nuove puntate dei Puffi e di Pinocchio, Paddington e lo Zecchino d’oro

Puntate nuove di zecca anche per i Puffi e Pinocchio & Friends, a cui si sommano le Canzoni Animate del 65esimo Zecchino d’Oro. Come non citare poi il ritorno di Paddington a Bluey, e Masha e Orso e le serie Disney come Mira, La Casa del Divertimento di Topolino e Spidey.

Novità assoluta è Milo, una serie animata che ha per protagonista un gattino e che stimola la fantasia e la voglia di giocare. Restano in palinsesto anche Pablo, Bing e le storie degli animali e i Super pigiamini. Poi, verrà lanciata la prima sit-com realizzata per i bambini da Rai Ragazzi: Kapuf – Piccolo Mostro, basata sui sentimenti di amicizia, e tenerezza tra la piccola Kiki e l’alieno Kapuf.

Continueranno L’Albero Azzurro con Dodò, Laura Carusino e Andrea Beltramo. Nuovi episodi anche per Calzino, condotto da Danilo Bertazzi. Naturalmente confermata anche La posta di Yoyo con Carolina Benvenga, Lallo e Lorenzo Brachetti. Perchè no? sarà invece un viaggio sulle domande che i bambini piccoli pongono durante la fase della conoscenza.

Saranno poi fruibili in lingua originale Peppa Pig, Fumbleland (serie originale Rai in cui gli errori di spelling diventano protagonisti di incontri e avventure in realtà virtuali e insegnano ai bambini a scrivere correttamente le parole), Small Potatoes e Dixi Simple Songs.