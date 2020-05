Rai1, Nero a metà oggi 20 Maggio ore 21.40: trama e cast del film con Claudio Amendola

Una scelta molto significativa quella di Rai1, che decide di mandare in onda Nero a metà oggi 20 Maggio alle ore 21.40. Un lavoro particolare, nel quale si interscambiano ruoli e idee, e un messaggio di fondo importante scorre nella trama attraverso ironia, azione e la voglia di arrivare a tutti.

Ecco tutto quanto si sa sulla trama e cast della fiction con Claudio Amendola oggi in replica.

Rai1, Nero a metà oggi 20 Maggio ore 21.40

La Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, nella quale recitano Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz e Rosa Diletta Rossi si snoda in più puntate attraverso la caratterizzazione dei personaggi piegati ad un messaggio di fonto.

Ne L’apparenza inganna (prima e seconda parte) si presenta la figura di Carlo Guerrieri è un Ispettore di Polizia stanco, uno a cui la vita ha serbato molte prove.

Il Commissariato è diventato la sua casa, la squadra la sua famiglia: un pò tutti lo temono e lo rispettano come un padre e lui ricambia con un sarcasmo ma anche con affetto.

Sotto la scorza da rigido Carlo ha un cuore buono che batte soprattutto per la figlia Alba, cresciuta sola con lui e con cui ha un rapporto stretto. E proprio Alba sta per dargli un dolore: ha deciso infatti di andare a convivere con il fidanzato Riccardo. Una distanza fisica di soli cinque minuti che però Carlo vive come oceanica.

Per fortuna sua figlia è anche medico legale ed è chiamata a collaborare con la Polizia su di un caso di un uomo trovato morto in un furgone frigorifero. Guerrieri ne è orgoglioso. Ma il caso non è semplice e, a rendere più complesse per lui le cose, nel corso delle indagini ecco l’arrivo in Commissariato un giovane poliziotto di colore fresco di accademia: il vice ispettore Malik Soprani. Tra lui e Carlo è incompatibilità a prima vista. Pur tollerandosi a stento, Carlo e Malik devono continuare a lavorare insieme e le indagini li portano in contatto con una comunità di immigrati clandestini.

Malik, testardo e puntiglioso sembra lavorare bene senza preoccuparsi delle difficoltà, e nel mentre, il giovane poliziotto ha manifestato interesse nei confronti di Alba.

La cosa non tarda ad arrivare alle orecchie di Carlo, la cui gelosia per la figlia è nota a tutti. E c’è dell’altro che turba il Commissario Guerrieri: un segreto del suo passato.