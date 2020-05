Rai1: tornano I Soliti Ignoti e La Prova del Cuoco, novità e format con Amadeus e Elisa Isoardi

Rai 1 ha deciso di tornare a ritrasmettere due trasmissioni che in questa Fase2 da coronavirus erano state momentaneamente messe in stand by.

Si tratta de La Prova del Cuoco e I Soliti Ignoti. Mentre nel primo caso vi era stato un subentro nel palinsesto, nel secondo, nell’access prime time, vi erano state le repliche che spesso hanno fatto meglio delle puntate inedite di Striscia la Notizia. Ora ambo i programmi tornano.

I Soliti Ignoti tornerà, nel solito orario delle 20.35, con un nuovo ciclo di puntate inedite e andrà in onda in diretta. Il game show propone una novità: in ogni puntata, il concorrente che giocherà sarà un personaggio famoso. A lui il compito di cercare di abbinare agli otto “ignoti” presenti in studio, la giusta identità.

Poi, il montepremi, in caso di vittoria, sarà devoluto in beneficenza. In ogni puntata ci saranno in palio 250 mila euro, che potranno raddoppiare nell’ultima parte del gioco e diventare addirittura 500 mila.

Le novità de La Prova del Cuoco

Quanto a La Prova del Cuoco tornerà con una serie di cambiamenti. Ci saranno i celebri cuochi Alessandra Spisni, Daniele Persegani, Sergio Barzetti, Joseph Micieli, Sal de Riso, Natale Giunta e Cristian Bertol e anche altri chef quali Gabriele Bonci, Angelica Sepe, Gianfranco Pascucci, Marco Rufini, Natalia Cattelani e Luisanna Messeri.

Tutti loro, guidati da Elisa Isoardi e Claudio Lippi, faranno parte della quadra. Ed ecco le novità, due nuovi duelli: la “Sfida in Famiglia”, che vedrà lo scontro tra due componenti di una famiglia di ristoratori e non, e il “Derby della Capitale”, nel quale si sfideranno due ristoratori di Roma e del Lazio a colpi di amatriciana, cacio e pepe, carbonara, ma non solo.

Ci sarà anche una sorta di chat di persone diverse, tra vip, cuochi e ospiti, che faranno il tifo e verranno messi alla prova con test di tecniche di cucina.

I Soliti Ignoti e La Prova del Cuoco chiuderanno i battenti a fine giugno recuperando in parte le puntate perse a causa della sospensione per l’emergenza Covid.