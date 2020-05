Rai,Scuola a casa, orario lezioni per Primarie e Secondarie di primo grado: cosa si studia oggi 19 Maggio 2020

nei giorni degli obblighi della didattica a distanza anche per questa mattinata, 19 maggio 2020 tutti gli studenti italiani continuano a studiare da remoto dal momento che come noto, le scuole sono chiuse.

Studenti, docenti, istituzioni continuano i loro sforzi per sostenere la cultura e la formazione scolastica. A loro di aggiunge da tempo anche la Rai.

Da sempre la tv di stato prosegue nel suo percorso formativo e adesso, in tempo di coronavirus ha accentuato la sua vocazione. Dunque anche oggi 19 Maggio continua la offerta di materie e lezioni in casa Rai.Cosa prevede in particolare oggi la ‘scuola’ Rai per le primarie e secondarie di secondo grado?

Scuola a casa, orario lezioni per Primarie e Secondarie di primo grado

Siamo al Ventunesimo giorno di lezioni su RaiGulp (canale 42) e RaiPlay con La Banda dei Fuoriclasse. Cosa bolle in pentola oggi marterdì 19 maggio?

A partire dalle ore 9.15, a “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay, continuano le lezioni per la scuola primaria, con il maestro Alex Corlazzoli. Eccole nel dettaglio:

9.15 Grammatica: sinonimi e contrari;

9.25 Storia: gli ebrei;

9.35 Attività motoria: il palleggio con Ilaria Valli;

9.40 Educazione civica: la Shoah;

9.55 Arte: Marc Chagall;

10.05 Inglese con Fumbleland.

Dalle 10.15 la seconda parte si concentra sule scuole secondarie di primo grado e che avrà come tema il “cibo”.

10.15 L’apparato digerente (con il prof. Giuseppe Paschetto);

10.30 Educazione fisica: la piramide alimentare (con il prof. Francesco Cicogna);

10.40 Scienze: perché alcuni cibi sono buoni e altri no (con il prof. Fontanini);

10.50 Gioacchino Rossini e il cibo;

11.00 Sport Stories: pugilato femminile con Erika Prisciandaro;

11.05 Il testo descrittivo (con il prof. Enrico Galiano);

11.15 Parole desuete: “Collatio, Asciolvere, Prandiale, Manducare” (con Mariangela De Luca);

11.25 La fame nel mondo;

11.30 Lezione di scrittura rap con Kento;

11.40 Break: Anna Kendrick “Cups”;

11.45 English: il suono [a];

11.55 Arte: Arcimboldo;

12.00 L’Agricoltura e la cura del suolo;

12.05 Scienze: generare elettricità;

12.10 L’albero della vita.