Rai,Scuola a casa, orario lezioni per Primarie e Secondarie di primo grado oggi 27 maggio 2020

Ben ritrovati al solito focus che proponiamo in questi giorni di crisi da coronavirus e di fase2 nei quali, come noto, essendo chiusa la scuola ci proponiamo di analizzare in che modo la Rai continua il suo virtuoso percorso di sostegno ai ragazzi e alle ragazze nella loro didattica a distanza.

Nella scuola modalità smart in cui si studia da remoto di fronte a un pc o tablet, anche la Rai sfrutta la sua proverbiale propensione all’approfondimento culturale e didattico per fornire lezioni e assistenza agli allievi.

Cosa si prevede per esempio oggi 27 maggio 2020 per le primarie e secondarie di primo grado? Ecco il focus odierno.

Scuola a casa, orario lezioni per Primarie e Secondarie di primo grado sulla Rai

Ventisettesimo giorno di lezioni su Rai Gulp (canale 42) e RaiPlay con La Banda dei Fuoriclasse. Oggi Mercoledì 27 maggio, alle 9.15, a “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay, riparte alla grande.

Ecco dunque le odierne lezioni per la scuola primaria, con la maestra Oriana Darù, come sempre prendendo in riferimento quanto ha comunicato la stessa Rai.

9.15 Storia: come si divertivano i bambini nell’antichità;

9.40 Attività motoria: il potenziamento con Maria e Matilde Prato;

9.45 Italiano: il racconto creativo con gli strappi;

9.55 Arte: Henri Matisse;

10.05 Inglese con Fumbleland.

Dalle 10.15 la seconda parte sul tema la “Natura”.

10.15 Scienze: perché piantare alberi;

10.25 Musica: le Quattro Stagioni di Vivaldi (con il prof. Antonio Coatti);

10.35 Caproni e la natura (con il prof. Enrico Galiano);

10.45 “In bocca al lupo” (con la prof.ssa Charlotte Gandi);

10.50 Arte: Henri Matisse;

11.00 Geografia: l’Irlanda;

11.10 Break: Lil Dicky “Earth”;

11.05 Matematica (con la prof.ssa Sandra Bacci);

11.15 Esperimento di scienze (con il prof. Giuseppe Paschetto);

11.30 Il mistero dei dinosauri;

11.40 Scienze: Solidi, Liquidi, Gas;

11.50 Sport stories: calcio femminile con Ilaria Valli;

12.00 English: il suono [z].