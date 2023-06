Rancore domani a Rock in Roma con ‘Xenoverso’, “Uno show di rap ermetico e narrazioni fuori dal tempo, unico nel suo genere”

Grande attesa per domani sera alla storica rassegna concertistica estiva in quel dell’Ippodromo delle Capannelle, con Rock in Roma 2023, dove domani si esibirà il rapper romano RANCORE, un fuoriclasse della musica attuale.

La data è lo spostamento dei live inizialmente previsti per il 2 dicembre 2022 e poi per il 19 dicembre all’Atlantico Live. I biglietti già acquistati per il concerto del 2 dicembre 2022 e poi del 19 dicembre all’Atlantico Live di Roma restano validi per la data del 23 giugno 2023 a Rock in Roma.

Rancore porterà sul palco di Rock in Roma il suo incredibile show pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta dello “Xenoverso”: attraverso un allestimento immersivo il rapper presenta live il concept del nuovo album, in un continuo viaggio tra i mondi e tra i versi.

Il nuovo disco arriva dopo la duplice esperienza al Festival di Sanremo, dapprima nel 2019 al fianco di Daniele Silvestri come co-autore del pluripremiato brano “Argento vivo”, e successivamente nel 2020 con la sua “Eden” che gli è valsa la vittoria del premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Rancore domani live a Rock in Roma: “Sarà uno spettacolo di musica e luci, di rap ermetico e narrazioni fuori dal tempo, uno show unico nel suo genere”

Quello che porterà in tour questa estate è uno spettacolo inedito che Rancore racconta così: “Questo è forse il live più teatrale che abbiamo mai fatto. Un palco diviso in due: da una parte una grande U che indica il nostro Universo e tutto ciò che conosciamo e viviamo, mentre dall’altra una grande X che è il simbolo dello Xenoverso, un mondo a noi sconosciuto, misterioso e inafferrabile. Il palco diventa quindi una realtà di confine attraverso la quale si può viaggiare tra queste due dimensioni, in una narrazione costruita per far immergere totalmente lo spettatore nel caleidoscopico immaginario dello Xenoverso. Sarà uno spettacolo di musica e luci, di rap ermetico e narrazioni fuori dal tempo, uno show unico nel suo genere.”

Con “Xenoverso”, Rancore riporta tecnica, potenza e sincerità nel suo rap, realizzando ancora una volta un lavoro articolato, in cui molteplici suggestioni si risolvono in infinite possibilità di lettura, ascolto dopo ascolto.

Nell’album 17 tracce, in cui, oltre ai brani “Eden” prodotto da Dardust ed “Equatore” feat. Margherita Vicario, figurano anche episodi prodotti, tra gli altri, da Dade, d.whale, Michelangelo, Meiden e Jano (già al fianco di Rancore nel precedente “Musica per Bambini”), oltre alla presenza di Nayt con un featuring nel brano “Guardie&Ladri”.

Inizio show: 21:45 – Prezzo biglietti Posto Unico: € 20,00 inclusa prevendita

Biglietti disponibili su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone

Info e Contatti ROCK IN ROMA: www.rockinroma.com – www.the-base.it mail to: info@rockinroma.com Tel. 06.31076882 – Info diversamente abili: 06.31076882

Max