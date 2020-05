Random, chi è il rapper di Amici Speciali: età e canzoni

Amici torna in Tv con un’edizione speciale, denominata appunto ‘Amici Speciali’. Un appuntamento che metterà sotto i riflettori protagonisti delle vecchie edizioni e artisti inediti che per la prima volta metteranno piede nella trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. Ci sarà modo di rivedere vecchie glorie che hanno fatto la storia di Amici.

Arrivati nel programma come studenti semisconosciuti e diventati artisti in grado di vendere milioni di dischi. Amici è anche questo, ed è il motivo per cui per questa speciale e scintillante versione si è venuta a creare una curiosità particolare, per scoprire che fine hanno fatti quelli di cui si è pero un po’ le tracce o rivedere volti ormai noti tornare dove tutto è nato. Ci sarà, come detto, anche che con Amici non ha mai avuto niente a che fare prima. Come il rapper Random: scopriamo chi è.

Chi è Random e perché è arrivato ad Amici Speciali

Amici Speciali darà l’opportunità di mettersi in mostra anche a giovani artisti che hanno avuto modo di imporsi in altri contesti senza prima passare dalla scuola di Maria de Filippi. L’esempio lampante è quello di Random, giovanissimo rapper nato su Youtube e diventato un fenomeno nazionale tanto da meritarsi la chiamata nella trasmissione di Canale 5.

Random è nato a Massa di Somma nel 2001, ha 19 anni e da quando ne ha 2 vive a Riccione. Il suo talento è esploso su Youtube e coltivato nel tempo fino a diventare uno dei giovani piiù apprezzati, tanto da collezionare nel corso degli anni dischi d’oro e collaborazioni importanti come quella con Carl Brave. Ora avrà l’opportunità di mettere in mostra le sue doti ad Amici Speciali che parte venerdì 15 maggio.