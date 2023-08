Ranieri su calciomercato Arabia Saudita: “Fanno qualcosa di molto intelligente”

(Adnkronos) – Claudio Ranieri controcorrente sul fenomeno Arabia Saudita nel mondo del calcio: “Credo stiano facendo qualcosa di molto intelligente. Così facendo fanno conoscere una nuova cultura e muovono il loro turismo. Che poi abbiano tanti soldi non è un mistero. Li hanno e di conseguenza li possono impiegare. Mi auguro non sia una striscia breve come la Cina”.

“Ci tengo alla Coppa Italia e voglio che i miei ragazzi continuino a soffiare sul fuoco dell’entusiasmo”, ha detto poi in vista del match contro il Palermo. “E’ chiaro che qualcuno non potrà essere schierato dall’inizio per via dei carichi di lavoro. Dovrò valutare bene”, ha aggiunto. Uno di questi è Jankto, che “ha recuperato, ma sabato non lo rischierò, perlomeno dal primo minuto. Shomurodov sta bene e si sta integrando. In attacco, poi, ho solo Pavoletti. Non ho tanta scelta” visto l’assenza di Lapadula.