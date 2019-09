Caos Ranitidina, la decisione fa scalpore: vietato uso di una lunga serie di farmaci, tra gli altri Buscopan, Ranidil e Zantac.

Che cosa sta succedendo esattamente e che cosa provocano o rischiano di provocare questi rimedi farmaceutici? Ecco tutto quanto e´venuto fuori.

Ranitidina, vietato uso di una lunga serie di farmaci: tra gli altri Buscopan, Ranidil e Zantac. Ecco tutte le informazioni

Tra i farmaci a base di ranitidina l’Aifa ha disposto il divieto d’uso anche di lotti di Buscopan antiacido.

Sono dunque ta ntii farmaci a base di ranitidina hanno “impurità cancerogene“: con questa decisione, l’Aifa ha deciso di bloccarli a scopo precauzionale, in attesa che vengano analizzati.

Aggiornamento ore 12.43

L’Aifa ha dunque indicato fermamente il divieto d’uso di una lunga serie di farmaci, dopo il ritiro dal mercato dei farmaci a base di ranitidina disposto la settimana scorsa.

Tra questi pure alcuni lotti di Buscopan Antiacido. Il ritiro è per “impurità cancerogena”.

Come é stato chiarito, comunque, il divieto è disposto “a scopo precauzionale” in attesa che vengano analizzati.

Ecco nel dettaglio di quali sono i farmaci; Si parla di lotti di Buscopan Antiacido 75 mg compresse effervescenti numero 181379, 181379, 181381, 181382, 181380, 181383 con scadenza 01/05/2021; 744552 con scadenza 01/02/2020; 162521, 162522 con scadenza 30/09/2019; 170939, 170938, 170936, 170935, 170937 con scadenza 01/04/2020.

Aggiornamenteo ore 13,34

Un altro farmaco per cui è stato indicato il divieto d’uso è lo Zantac, compresse, compresse effervescenti, sciroppo e fiale.

Gli altri farmaci ritirati dal mercato o bloccati per precauzione sono quelli che seguono: Ranitidina Almus, Ranidil, Ranidil Fiale, Ranidil compresse, Ranidil Sciroppo, Ranidil compresse effervescenti, Raniben compresse, Ulcex compresse, e fiale, Ranitidina Doc Generici, Ranitidina Eg, Ranibloc, Ranitidina Pensa, Ranitidina Alter, Ranitidina Aurobindo, Ranitidina Salf, Ranitidina Tecnigen, Ranitidina Zentiva, Ranitidina Hexal.

Farmaci a base di ranitidina: gli elenchi dell’Aifa

La ragione del ritiro dal mercato dei farmaci è la presenza di un’impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA), già rilevata nel 2018 in una classe di farmaci anti-ipertensivi (sartani).

In merito a Buscopan Antiacido, Zantac e gli altri farmaci sono stati bloccati a scopo precauzionale: l’Aifa “ha anche disposto il divieto di utilizzo di tutti i lotti commercializzati in Italia di medicinali contenenti ranitidina prodotta da altre officine farmaceutiche diverse da Saraca Laboratories Ltd, in attesa che vengano analizzati”.

“Provvedimenti analoghi – dichiara l’Aifa – sono stati assunti o sono in corso di adozione negli altri Paesi dell’Unione Europea e in diversi paesi extraeuropei. L’Aifa sta lavorando insieme all’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) e alle altre agenzie europee per valutare il grado di contaminazione nei prodotti coinvolti e adottare misure correttive”.

Aggiornamento ore 15.17