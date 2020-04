Raoul Bova: età, moglie e figli del protagonista di Come un delfino

La sospensione di diversi programmi ha lasciato buchi in molti palinsesti, come quello di Mediaset, che dopo l’interruzione temporanea di Uomini e Donne ha trovato diversi prodotti per sostituire il dating show di Maria de Filippi. Negli ultimi giorni, ad esempio, Canale 5 sta trasmettendo la fiction Come un delfino, con protagonista Raoul Bova.

L’attore romano interpreta il protagonista della serie, incentrata sulla figura di Alessandro Dominici, un ragazzo che mette a disposizione il suo talento nel nuoto per aiutare coetanei con precedenti penali a Messina. Alessandro era considerato una premessa del nuoto, ma una disfunzione cardiaca lo ha costretto a smettere in fretta.

Raoul Bova, età e carriera da nuotatore

Ci sono molte somiglianze tra Raoul Bova e Alessandro Dominici, il personaggio che interpreta in Come un delfino. Anche l’attore romano, infatti, ha avuto un passato da nuotatore fino all’adolescenza, e anche in quel caso si parlava di lui come un possibile futuro campione della disciplina. Lo stesso Raoul Bova decise poi di smettere perché trovava in qualche modo sbagliato l’avidità di vittoria che assale lo sportivo professionista.

Il nuoto comunque è rimasta una delle grandi passioni di Raoul Bova, tanto che è stata proprio sua l’idea di produrre Come un delfino. Passando alla sua vita privata Raoul Bova è nato a Roma nel 1971, ha quindi 48 anni, ha tre figli e continua attualmente la sua fortunata carriera da attore. È stato sposato per 13 anni con Chiara Giordano, con cui ha avuto due figli: Alessandro Leon e Francesco. Dopo la separazione è arrivata la relazione con Rocio muno Moralez, con cui ha avuto la terza figlia, Luna. Raoul Bova ora è impegnato in diversi progetti come spesso gli accade ed è considerato uno degli attori più stimati in Italia.