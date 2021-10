Rapina a Trastevere, cosa è successo

Tentativo di rapina in banca in viale Trastevere a Roma. Ieri poco dopo le 13, le persone presenti hanno sentito un’esplosione prima di vedere entrare i ladri all’interno della filiale. I rapinatori avrebbero praticato un foro nel muro da un appartamento contiguo per entrare nella banca, ma il sistema antirapina ha costretto i banditi alla fuga. Sul posto arrivate in seguito sette pattuglie della polizia, proseguono le indagini per risalire all’identità dei ladri.