Rapina e violenta una donna: arrestato 29 enne africano

E’ stato arrestato dalla Polizia di Stato il 29enne di etnia africana per aver violentato e rapinato una donna mentre tornava a casa. L’uomo il 16 dicembre scorso aveva rapinato e violentato una 46enne romana, intorno alle 21.50, in via Gucciardini angolo via Carlo Botta, vicino ad un istituto di suore.

La vittima era stata aggredita, rapinata e violentata da un uomo che dopo essersi avvicinato, l’aveva fatta cadere a terra minacciandola di ucciderla e di violentarla se non gli avesse consegnato i soldi. Dopo aver consumato la violenza, l’uomo si era allontanato e la vittima aveva chiesto aiuto in una pizzeria poco distante il cui proprietario aveva poi allertato la Polizia. Gli investigatori della Polizia di Stato, attraverso la visione dei filmati estrapolati da alcune telecamere presenti in zona, hanno individuato e assicurato alla giustizia il malvivente.

Seguono aggiornamenti